7 Ton Hamsi Perşembe\'de İkram Edildi

07.12.2025 15:17
Perşembe'deki Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi katılımcılara sunuldu, etkinlik renkli gösterilere sahne oldu.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi.

Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle 6. Hamsi Festivali organize edildi.

İlçe sahilinde ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'nin, Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Ordu'da hamsi denince akla ilk Perşembe'nin geldiğini belirten Güler, festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti.

Güler, ilçeye seyir terası kazandıracakları da sözlerine ekledi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivale katılanlara 7 ton hamsi ikram edildiğini vurguladı.

Yöre sanatçılarının konser verdiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de denizde flyboard gösterisi yaptı.

Kaynak: AA

