- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor

27.01.2021 16:14

- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor Amasya'nın Taşova ilçesinde 28 Aralık 2020 tarihinde kaybolan Hidayet Temizel'in bulunması için Çaydibi köyü mevkisinde 10 kilometrelik alanda arama çalışmaları başlatıldı.

- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 28 Aralık 2020 tarihinde kaybolan Hidayet Temizel'in bulunması için Çaydibi köyü mevkisinde 10 kilometrelik alanda arama çalışmaları başlatıldı.

Amasya Valiliği koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca sürdürülen arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hidayet Temizel'in arama çalışmalarına Amasya'daki AFAD, emniyet ve jandarma personeli destek verdi. Özellikle Çaydibi köyü ve köy çevresinden geçen Destek Çayı'nın bulunduğu alanda AFAD ve jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma arama çalışmalarına termal kameralı ve normal kameralı insansız hava araçlarıyla havadan arama çalışması gerçekleştirdi. Sürdürülen çalışmalar kapsamında AFAD ve jandarma ekipleri, Destek Çayı'nın kıyılarında Yeşilırmak Nehri'nin birleştiği Ladik Kavşağı'na kadar, dere yatağı, dikenliklerde aralıksız olarak arama çalışması gerçekleştirdi.

Köy Muhtarı Erkan Yılmaz, gazetecilere, yaklaşık 30 gündür Hidayet Temizel'in kayıp olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir ay önce kaybolan Hidayet Temizel amcamızı daha halen bulamadık. Kendisini güvenlik güçleri ve AFAD, karakol ekipleriyle aramaktayız şu anda. Halen bir sonuç alamadık. Aramaya da devam edeceğiz" dedi.

Arama çalışmalarından şu ana kadar henüz sonuç alınamadı.

Olay

Amasya'nın Taşova ilçesi Çaydibi köyünde yaşayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel'den 28 Aralık 2020 tarihinden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kaybolduktan 7 gün sonra ilk olarak İHA'nın aracılığıyla çeşitli televizyon kanalarına haber yapılmasının ardından haberleri gören ekipler çalışma başlatmıştı. Köy çevresinde vatandaşlarla birlikte arama yapan ekipler tarafından sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı. Hidayet Temizel'i arama çalışmaları, yeniden başlatıldı. Amasya Valiliği tarafından başlatılan çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD'ın katılımıyla kapsamlı arama çalışması gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor
- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor
- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor
- 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor

Hisarcık, Çaydibi, Taşova, Amasya, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - 75 yaşındaki kayıp Hidayet Temizel'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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