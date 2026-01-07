A Milli Erkek Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazır

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'nda yarın Polonya ve Avusturya ile mücadele edecek.

Heidelberg kentinde 11 Ocak'a kadar devam edecek Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takım, SNP Dome Salonu'nda yarın TSİ 11.30'da Polonya ve TSİ 19.25'te Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkekler Hokey Takımı, şampiyonada 9 Ocak Cuma günü ise TSİ 12.00'de Portekiz ve TSİ 18.15'te Çekya ile oynayacak.