A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova maçının hazırlıklarını tamamladı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7. maçında yarın Kosova'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, ay-yıldızlılar Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını noktaladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın çalışmasını Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber ve Futbol Gelişim Direktörlüğü İdari Koordinatörü Sertan Kırağası da tribünden takip etti.

Kadın Milli Takımlarına uzun süre hizmet eden milli oyuncu Fatma Kara, Kosova maçıyla milli formaya veda edecek. Kadın Milli Takımlarında 87 kez forma giyip 23 gol atan Fatma Kara'ya karşılaşma öncesi düzenlenecek törende plaket takdim edilecek.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Stacey Pearson yönetecek. Pearson'un yardımcılıklarını Melissa Burgin ve Emily Carney yapacak.

Grubundaki 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan milli takım, 1 puanla son sırada bulunuyor.