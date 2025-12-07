A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Zafer

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampındaki son maçta Slovenya'yı 30-25 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısı 14-14 beraberlikle geçilirken müsabaka ay-yıldızlı takımın 30-25 üstünlüğüyle tamamlandı.
Dostluk turnuvasının ilk maçında milli takım, dün Kuzey Makedonya'ya 29-26, ikinci karşılaşmasında da Slovakya'ya 32-28 yenildi.
Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapsamında düzenlendi.
