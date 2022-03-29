AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı - Son Dakika

Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Haber Editörlüğü, Saraybosna'da düzenlenen programla 10. yaşını kutladı.

Programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in temsilcileri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, Türk ve Boşnak kurumlarının temsilcileri ile yerel medya temsilcileri katıldı.

BHS Haber Editörü Hakan Çelik, programın açılışında yaptığı konuşmada, "100. yılını tamamlayan Anadolu Ajansının son 10 yılında, BHS servisi olarak yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin İstiklal Harbi sırasında, savaşın en zor günlerinde binbir zorluklarla kurulan ve yayın yapmaya başlayan Anadolu Ajansının bir tek hedefi vardı. Sessiz çoğunluğun sesi olmak, gerçekleri bütün dünyaya aktarmak. O gün bugündür bu hedef hiç değişmedi. BHS servisi olarak bizden öncekilerden aldığımız doğrunun, haklının ve gerçeğin sesi olma bayrağını, bugün de devam ettiriyoruz." dedi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da " Balkanlar, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşımaktadır. Türkiye Balkanlar ile ilişkilerini, kökleri ortak tarihimize uzanan komşuluk, dostluk ve müttefiklik bağlarına dayandırmakta ve kendini balkanların ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Balkanlar politikasının "üst düzeyli siyasi diyalog, herkes için güvenlik, azami ekonomik entegrasyon, bölgede çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli toplumsal yapıların muhafazasını" oluşturmak olduğuna vurgu yapan Özhan, "Bölgesel entegrasyona katkı sunmak amacıyla Türkiye, bölge ülkeleri arasında ortak çıkar alanları oluşturarak mevcut iş birliğini hızlandırılmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda özgün iş birliği mekanizmaları kurulmuştur. Bunun en somut örneğini, Türkiye'nin inisiyatifi ile gerçekleştirilen 'Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan' ve 'Türkiye-Bosna Hersek- Sırbistan' üçlü danışma mekanizmaları oluşturmaktadır." diye konuştu.

AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Peru da BHS editörlüğünün AA için ayrı bir önemi olduğunu belirterek "Bu dil servisi, 13 dilde yayın yapan ajansımızın yurtdışındaki yayınıdır. İlk etapta Balkanlar Bölge Müdürlüğü olarak kurulup daha sonra Boşnakça-Hırvatça-Sırpça Editörlüğü olarak devam etti. Bu proje ayrıca bizim için yurtdışında, ilgili ülkenin vatandaşları yoğunluklu çalıştığımız ilk proje olma özelliğini de taşıyor. Anadolu Ajansı, uluslararası arenaya çıkışını, kardeş coğrafyamız olan Bosna'dan başlatmıştır." dedi.

AA'nın tüm çalışanlarını, özellikle BHS servisi çalışanlarını başarılarından dolayı kutlayan Büyükelçi Girgin, "Anadolu Ajansı, 1920 yılında kuruldu ve dünyanın en iyi ajansları olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekte. AA'nın ilk muhabirinin Keşmirli Peştun Abdurrahman Peşaveri olması, ajansın uluslararası bir ajans olarak doğduğunu göstermektedir. BHS servisi çalışanları da Peşaveri'nin çizgisinden gelen, bu büyük ailenin bir parçası olarak hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

Programa katılamayan Dzaferovic ve Komsic, temsilcileri aracılığı ilettikleri mesajda, AA BHS editörlüğü yönetimini, muhabirlerini ve tüm çalışanlarını AA BHS'nin 10. yıl dönümü dolayısıyla kutladı. Mesajda, AA'nın Bosna Hersek kamuoyunu yerel, bölgesel ve dünya çapındaki tüm olaylar hakkında objektif ve zamanında bilgilendirdiğine işaret edildi ve "Anadolu Ajansının BHS servisi, küresel düzeydeki haberciliği en üst düzeyde profesyonellikle takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Program, 10. yıldönümü pastasının kesilmesi, Bosnalı sanatçı Armin Muzaferija'nın canlı performansı ve kokteylin ardından sona erdi.