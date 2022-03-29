AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı

29.03.2022 21:01
AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı

Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Haber Editörlüğü, Saraybosna'da düzenlenen programla 10. yaşını kutladı.

Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS) Haber Editörlüğü, Saraybosna'da düzenlenen programla 10. yaşını kutladı.

Programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ve konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in temsilcileri, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Erman Yüksel, Türk ve Boşnak kurumlarının temsilcileri ile yerel medya temsilcileri katıldı.

BHS Haber Editörü Hakan Çelik, programın açılışında yaptığı konuşmada, "100. yılını tamamlayan Anadolu Ajansının son 10 yılında, BHS servisi olarak yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin İstiklal Harbi sırasında, savaşın en zor günlerinde binbir zorluklarla kurulan ve yayın yapmaya başlayan Anadolu Ajansının bir tek hedefi vardı. Sessiz çoğunluğun sesi olmak, gerçekleri bütün dünyaya aktarmak. O gün bugündür bu hedef hiç değişmedi. BHS servisi olarak bizden öncekilerden aldığımız doğrunun, haklının ve gerçeğin sesi olma bayrağını, bugün de devam ettiriyoruz." dedi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da " Balkanlar, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşımaktadır. Türkiye Balkanlar ile ilişkilerini, kökleri ortak tarihimize uzanan komşuluk, dostluk ve müttefiklik bağlarına dayandırmakta ve kendini balkanların ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Balkanlar politikasının "üst düzeyli siyasi diyalog, herkes için güvenlik, azami ekonomik entegrasyon, bölgede çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli toplumsal yapıların muhafazasını" oluşturmak olduğuna vurgu yapan Özhan, "Bölgesel entegrasyona katkı sunmak amacıyla Türkiye, bölge ülkeleri arasında ortak çıkar alanları oluşturarak mevcut iş birliğini hızlandırılmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda özgün iş birliği mekanizmaları kurulmuştur. Bunun en somut örneğini, Türkiye'nin inisiyatifi ile gerçekleştirilen 'Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan' ve 'Türkiye-Bosna Hersek- Sırbistan' üçlü danışma mekanizmaları oluşturmaktadır." diye konuştu.

AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Peru da BHS editörlüğünün AA için ayrı bir önemi olduğunu belirterek "Bu dil servisi, 13 dilde yayın yapan ajansımızın yurtdışındaki yayınıdır. İlk etapta Balkanlar Bölge Müdürlüğü olarak kurulup daha sonra Boşnakça-Hırvatça-Sırpça Editörlüğü olarak devam etti. Bu proje ayrıca bizim için yurtdışında, ilgili ülkenin vatandaşları yoğunluklu çalıştığımız ilk proje olma özelliğini de taşıyor. Anadolu Ajansı, uluslararası arenaya çıkışını, kardeş coğrafyamız olan Bosna'dan başlatmıştır." dedi.

AA'nın tüm çalışanlarını, özellikle BHS servisi çalışanlarını başarılarından dolayı kutlayan Büyükelçi Girgin, "Anadolu Ajansı, 1920 yılında kuruldu ve dünyanın en iyi ajansları olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekte. AA'nın ilk muhabirinin Keşmirli Peştun Abdurrahman Peşaveri olması, ajansın uluslararası bir ajans olarak doğduğunu göstermektedir. BHS servisi çalışanları da Peşaveri'nin çizgisinden gelen, bu büyük ailenin bir parçası olarak hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

Programa katılamayan Dzaferovic ve Komsic, temsilcileri aracılığı ilettikleri mesajda, AA BHS editörlüğü yönetimini, muhabirlerini ve tüm çalışanlarını AA BHS'nin 10. yıl dönümü dolayısıyla kutladı. Mesajda, AA'nın Bosna Hersek kamuoyunu yerel, bölgesel ve dünya çapındaki tüm olaylar hakkında objektif ve zamanında bilgilendirdiğine işaret edildi ve "Anadolu Ajansının BHS servisi, küresel düzeydeki haberciliği en üst düzeyde profesyonellikle takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Program, 10. yıldönümü pastasının kesilmesi, Bosnalı sanatçı Armin Muzaferija'nın canlı performansı ve kokteylin ardından sona erdi.

AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı
AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı
AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Bosnalı Bakan Kosarac, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin ile görüştü Son dakika haber! Bosnalı Bakan Kosarac, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin ile görüştü Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği: Türkiye, iftarını Bosna Hersek ile paylaşacak

Saraybosna, Balkanlar, Türkiye, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı - Son Dakika


Son Dakika
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
21:16 Biden İstanbul'daki barış müzakeresi hakkında konuştu: Atılan adımları takip ediyoruz
21:10 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth 5 ay sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktı! Sol gözündeki kırmızılık dikkat çekti
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 21:58:30. #1.12#
SON DAKİKA: AA BHS servisi 10. yaşını Saraybosna'da düzenlenen programla kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement