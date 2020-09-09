AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" bitti

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" sona erdi.

AA ve TİKA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu kapsamında AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen ve üç gün süren eğitim programı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Cezayir, Gambiya, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna'dan 30 kursiyerin katıldığı ve eğitim dilinin İngilizce olduğu program, 7 - 9 Eylül arasında yapıldı.

Eğitim sürecinde katılımcılara, enerji haberleri ve kaynakları, uluslararası enerji kurumları, dünyada enerji politikaları, enerji diplomasisi ve enerji ekonomisi gibi çeşitli konularda dersler verildi.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilerin TİKA ile ortaklaşa düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitim Programını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle online gerçekleştirilen bu eğitimin AA için yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden İşbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmamızı daha da ileriye taşımak istiyoruz. İlerleyen aylarda, özellikle salgın sonrasında bu eğitimlerin ikinci, üçüncü kademelerini de yüz yüze gerçekleştirmek istiyoruz. Dünya siyasetini, ekonomisini ve sosyo-kültürel gelişmeleri derinden etkileyen enerji sektörü hakkında uzman medya mensuplarının sayısının artması en büyük arzumuz. Bu alandaki kapasite genişlemesi yerel ve uluslararası kamuoyunun daha doğru bilgilenmesini sağlayacağı gibi bu sahadaki riskli uygulamaların ve suistimallerin de önüne geçecektir. Medya mensupları olarak gerçekleri ortaya çıkarmak, insanlık vicdanına tercüman olmak ve insanlık yararına gözlem yapmak gibi sorumluluklarımız var."

TİKA Dış ilişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de enerji eğitimi programının online olarak düzenlenen ilk seri olduğunu ve devamının geleceğini söyledi.

Tanyeli ayrıca, üç günlük bu programın gazeteciler için oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Eğitime katılan gazeteciler memnun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan eğitim programına katılan gazeteci Ruzin Görçin, son dönemde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramacılığı tartışmalarının KKTC'de yaşayanları yakından ilgilendirdiğini ve eğitimin bölgede yaşanan gelişmeleri daha doğru anlamak açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Eğitim sayesinde enerji politikaları, enerji kurumları ve enerji ekonomisi hakkında daha detaylı bilgi sahibi olduklarını dile getiren Görçin, "Bu konuda uzman muhabirlerin fikirlerini dinlemek de bizler için oldukça faydalı oldu.?" değerlendirmesinde bulundu.

Gambiya'dan eğitime katılan Kebba Jeffang da ilk kez böyle bir programda yer aldığını ve enerji kavramlarının detaylı bir şekilde aktarıldığı bu eğitim programı için yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

Gambiya'da gelecek yıllarda siyah kum madenciliği ve petrol üretimi alanlarında gelişmeler yaşanacağını ifade eden Jeffang, "Ülkemizde elektrik üretiminde fosil yakıtlar kullanılıyor. Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle kaynaklarımız da var fakat yeterince bu kaynaklara yüklenmiyoruz. Fosil kaynaklı elektrik üretimine milyonlar harcıyoruz. Daha çevreci kaynakların kullanılmasına yönelik bilgilenmeye ve halkı bilgilendirmeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.