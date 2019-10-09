Son Dakika Haberleri: AB'den "harekatı durdurun" çağrısı
Son Dakika Dünya AB'den 'harekatı durdurun' çağrısı

AB'den "harekatı durdurun" çağrısı

36 dakika önce

AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı.

AB'den

AB, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı harekata son vermesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin planladığı güvenli bölge için AB'den mali katkı gelmeyeceğini vurguladı.AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Türkiye'den Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri harekata son vermesini talep etti.


Juncker, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada "Türkiye ve diğer aktörleri eylemlerinde itidale ve başlatılan harekatı durdurmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.


Juncker, Türkiye'nin planlarının bir "güvenli bölge" oluşturulmasını kapsaması durumunda Avrupa Birliği'nin buna mali katkıda bulunmayacağının da altını çizdi.


AFP/BK,SSB


(c)

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:57 
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