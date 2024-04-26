Melikgazi Belediye Başkanı Brüksel'e gidiyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Brüksel'e gidiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Brüksel\'e gidiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Bölgeler Komitesi (BK), Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidecek.

26.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:13
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer'in daveti üzerine 29 Nisan'da düzenlenecek olan Avrupa Bölgeler Komitesi (BK), Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısı için Brüksel'e gidecek.

Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden Melikgazi Belediye Başkanı seçildiği için Başkan Palancıoğlu'nu tebrik eden AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer, Aralık 2023'te Melikgazi'de ev sahipliği yaptığı çok başarılı Çalışma Grubu toplantısının ardından, bu toplantının AB'nin yerel ve bölgesel otoriteleri ile Türk mevkidaşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca program çerçevesinde düzenlenecek olan Genişleme Günü etkinliğinde Başkan Palancıoğlu, bir konuşma yaparak, toplantının Türkiye ve AB'deki son gelişmelerin durumuna ilişkin, katılımcılara hitap edecek.

Antje Grotheer: "Palancıoğlu'nun Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölgeler komitesi çalışma grubundaki mevcut rolü ve aktif katılımı, siyasi gelişmeler hakkında katılımcılara paha biçilmez bir fikir verecek"

Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Grotheer, Başkan Mustafa Palancıoğlu'na gönderdiği davet mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan Palancıoğlu, Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden Melikgazi Belediye Başkanı seçildiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Avrupa Bölgeler Komitesi (BK), Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 30'uncu toplantısını 29 Nisan sabahı gerçekleştirecek. Aralık 2023'te Melikgazi'de ev sahipliği yaptığınız çok başarılı Çalışma Grubu toplantısının ardından, bu Çalışma Grubu toplantısının amacı, AB'nin yerel ve bölgesel otoriteleri ile Türk mevkidaşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye devam etmek olacaktır. Öncelikle AB-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu yerel bir perspektiften ele alarak, hem AB-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumuna ilişkin yeni ortak Tebliğ'e hem de Türkiye'de 31 Mart 2024'de gerçekleşen yerel seçimlere odaklanacağız. Bu tartışmayı, Türkiye'de Şubat 2023'te yaşanan dramatik depremlerin ardından gösterilen dayanışmayı temel alarak, yerel ve bölgesel yönetimlerin doğal afet kurtarma ve hazırlık konusundaki rolüne ilişkin tematik bir oturum izleyecek. Çalışma Grubuna (ÇG) her zamanki gibi AB Üye Devletleri ve Türkiye'den yerel ve bölgesel düzeyde seçilmiş politikacılar katılacak. Bu Çalışma Grubu toplantısı, 30 Nisan'da ertesi sabah devam edecek olan Genişleme Günü etkinliği çerçevesinde düzenlenecek. Sizi etkinlikte konuşmaya ve toplantının Türkiye ve AB'deki son gelişmelerin durumuna ilişkin ilk tartışmasında katılımcılara hitap etmeye davet etmekten onur duyuyorum. Türkiye ile ilişkilerle ilgili Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu'ndaki mevcut rolünüz ve aktif katılımınız, katılımcılarımıza en son siyasi gelişmeler hakkında paha biçilmez bir fikir verecektir. Çalışma Grubunun ana rolü, BK'nın bölgesel boyutun katılım sürecine dahil edilmesini artırmaya yönelik uzun süredir devam eden çabalarını güçlendirmek ve AB'nin yerel ve bölgesel otoriteleri ile Türk mevkidaşları arasında daha iyi bir siyasi diyalogu desteklemektir. Sizleri 29 Nisan 2024 tarihli Çalışma Grubu toplantısında görmeyi bekliyoruz. Saygılarımla." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Brüksel'e gidiyor - Son Dakika

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