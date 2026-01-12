AB'den X Şirketine Tepki: Grok Ve Sahte Görseller - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB'den X Şirketine Tepki: Grok Ve Sahte Görseller

12.01.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, Grok'un izinsiz cinsel içerik üretmesini dehşet verici buldu ve önlem çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli sahte görsel içerik hazırlama özelliğinin akıl almaz olduğunu ve bundan dolayı dehşete düştüğünü bildirdi.

Von der Leyen, Elon Musk'ın X platformundaki yapay zeka aracı Grok'un sahte cinsel içerikli görseller üretmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Teknoloji platformunun, kullanıcıların kadınları ve çocukları çevrim içi olarak dijital ortamda soymasına olanak sağlamasından dehşete düştüm." ifadesini kullanan von der Leyen, "Bu akıl almaz bir davranış. Deep Fake'lerin neden olduğu zarar çok gerçek." değerlendirmesinde bulundu.???????

Von der Leyen, "Çocuk koruma ve rıza konularını Silikon Vadisi'ne devretmeyeceğiz. Onlar harekete geçmezse biz geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"X şirketinin bu gerçekten dehşet verici durumu ele alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunan von der Leyen, aksi takdirde AB'nin harekete geçeceğini belirtti.

X sosyal medya platformundaki yapay zeka aracı Grok, ocak ayı başından beri, rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel görsellerini üretiyor.

Yoğun tepki çeken bu durum AB ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki düzenleyici kurumlar tarafından da soruşturuluyor.

AB Komisyonu, geçen hafta X'e Grok ile ilgili tüm iç belgeleri ve verileri saklaması emri göndermişti.

AB, geçen ay X platformuna Birlik dijital yasalarına uymadığı için 120 milyon avro cezası kesmişti.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den X Şirketine Tepki: Grok Ve Sahte Görseller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:10:59. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den X Şirketine Tepki: Grok Ve Sahte Görseller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.