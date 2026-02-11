AB, Dron Tespit Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
AB, Dron Tespit Kapasitesini Artırıyor

11.02.2026 14:11
AB Komisyonu, dron tespit ve kimlik tespiti için düzenlemeler hazırlayarak güvenlik önlemleri alıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, son dönemde artan tehditler nedeniyle Avrupa'nın dron tespit kapasitesini geliştirmek ve dronlar için kayıt ile kimlik tespiti yükümlülüklerinin sağlanmasını öngören düzenlemeler hazırladı.

AB Komisyonu, son dönemde Avrupa'da hava sahası ihlalleri ve havaalanlarında aksamalara yol açan dron uçuşları ile kritik altyapı, sınırlar ve kamusal alanlara yönelik risklerin artması üzerine eylem planı açıkladı.

Plan kapsamında havaalanları, limanlar, enerji tesisleri ve sınır bölgeleri gibi kritik alanlarda dron tespit ve engelleme kapasitesinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin dron karşıtı sistemlerini ortak tedarik yoluyla edinmesini teşvik etmeyi ve bu sistemlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Eylem planında ayrıca yapay zeka destekli teknolojiler ve 5G ağlarının kullanımıyla dron faaliyetlerinin gerçek zamanlı izlenmesi, potansiyel tehditlerin daha hızlı tespit edilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Üye ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla dron tehditlerine karşı hızlı müdahale ekipleri kurulması, ortak tatbikatlar düzenlenmesi ve AB sınır koruma ajansı Frontex'in dron teknolojileriyle desteklenmeye devam edilmesi gibi adımları değerlendiriliyor.

Plan aynı zamanda Avrupa'da dron ve dron karşıtı teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretiminin artırılmasını destekleyerek sektörde inovasyon ve sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Diğer yandan mevcut sivil dron kurallarının güncellenmesini içerecek bir "Dron Güvenlik Paketi" üzerinde de çalışılıyor.

Kaynak: AA

