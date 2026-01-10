AB, İran'daki Protestolara Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB, İran'daki Protestolara Destek Verdi

10.01.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Von der Leyen, İran'daki özgürlük taleplerini destekleyerek müdahaleleri kınadı ve tutuklama çağrısı yaptı.

(ANKARA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın İranlı kadın ve erkeklerin özgürlük taleplerinin arkasında durduğunu belirterek, gösterilere yönelik müdahaleleri kınadı.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahran'ın sokakları ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler, özgürlük talep eden İranlı kadın ve erkeklerin ayak sesleriyle yankılanıyor" ifadesini kullandı.

İranlıların ifade özgürlüğü, toplanma, seyahat ve özgürce yaşama hakkı talep ettiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa, onların tamamen yanındadır" değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, protestolara yönelik müdahaleleri kesin bir dille kınadıklarını belirterek, "Bu meşru gösterilere yönelik müdahaleleri açık biçimde kınıyoruz. Sorumlular tarihin yanlış tarafında hatırlanacaktır" dedi.

Von der Leyen, açıklamasında ayrıca tutuklanan tüm göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, tam internet erişiminin yeniden sağlanmasını ve temel haklara saygı gösterilmesini istedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İran'daki Protestolara Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Komşuyu karıştıran YPG’ye kritik bir çağrıda bulundu Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak

21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 21:57:11. #7.11#
SON DAKİKA: AB, İran'daki Protestolara Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.