AB Komisyonu Başkanı ile İsrail Dışişleri Bakanı "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı ile İsrail Dışişleri Bakanı "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü

13.06.2022 23:00
AB Komisyonu Başkanı ile İsrail Dışişleri Bakanı "bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesini ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesini ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Von der Leyen'i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı, "Geçen yıl Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi rehabilite ettik. Bu bağlar, İsrail devleti için stratejik bir kazançtır ve bunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ele aldıkları "güzel tartışmalar" için Lapid'e teşekkür etti.

AB'li yetkili, açıklamasında " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının gıda güvenliği ve enerji arzı üzerindeki etkileri gibi daha geniş konuları ele almak dahil olmak üzere ikili iş birliğini ve siyasi diyaloğu daha da güçlendirmek için birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

İsrail ve Filistin ziyareti kapsamında bugün Batı Kudüs'te temaslarda bulunan Von der Leyen, yarın Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek.???????

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı ile İsrail Dışişleri Bakanı 'bölgesel ve uluslararası gelişmeleri' görüştü - Son Dakika

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