AB Milletvekillerinden Kriz Yönetimi Eleştirisi

Avrupa Parlamentosunun (AP) son günlerde aşırı hava olaylarından etkilenen ülkelerini temsil eden milletvekilleri, hükümetlerine "hazırlıklılık ve kriz yönetimi" konusunda sert eleştiriler yöneltirken, Avrupa Birliği'nden (AB) destek talep etti.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda "Portekiz, İspanya, İtalya, Malta ve Yunanistan'da yaşanan aşırı hava olayları-Avrupa'nın hazırlık, önlem ve dayanışma mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik yanıtı" başlıklı oturum düzenlendi.

Felaketlerden etkilenen ülkelerden milletvekilleri, hükümetlerinin hazırlıklılık ve kriz yönetimi eksikliklerini eleştirirken, AB'den hasarla mücadele için dayanışma talebinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib de bu nedenle Mart 2025'te hükümetlerin ve toplumun tamamının sorumluluğunu kapsayan bir yaklaşımla hazırlık birliği stratejisi sunduklarını anımsattı.

Lahbib, "Daha iyi çalışmak ve üye devletleri daha iyi desteklemek istiyoruz çünkü üye devletler ilk sorumlu ve ilk müdahale edenler olsalar bile, gerçek şu ki büyük afetler karşısında giderek daha fazla bunalıyorlar." dedi.

AB'nin dayanışma fonlarının 2002'den bu yana 140'tan fazla kez kullanıldığını belirten Lahbib, "Bir felaketin ardından, üye devletin hasarın meydana gelmesinden sonraki 12 hafta içinde AB dayanışma fonu desteğine başvuruda bulunması gerekir ve başvuran üye devlet, ödemenin yüzde 25'ine kadarını önceden talep edebilir. Bu, hızlı bir dayanışma yanıtıdır ve bürokrasi içermez." diye konuştu.

Son haftalarda Portekiz, İspanya, Güney İtalya, Malta ve Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınalar sel, altyapı hasarı ve ulaşım aksamalarına yol açtı.

Birçok bölgede yollar ve köprüler zarar görürken, bazı yerleşim yerlerinde ev ve iş yerlerini su bastı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ülkelerde can kayıpları ve yaralanmalar da yaşandı.

Kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle deniz ve hava ulaşımında aksaklıklar meydana geldi, yerel yönetimler acil durum ekiplerini devreye soktu.