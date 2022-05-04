AB, Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırım planlıyor - Son Dakika
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AB, Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırım planlıyor

04.05.2022 23:30
AB, Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırım planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesini önerdiği iddia edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesini önerdiği iddia edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Starzburg'daki Genel Kurul oturumu sırasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkladığı ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi dahilinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesinin önerildiği iddia edildi.

AB içinde ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomat, AB Komisyonu'nun Rus Ortodoks Kilisesi Patriğini doğrudan yaptırımlara dahil etmeye hazırlandığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı "dinime bir temizlik operasyonu" olarak nitelendirdiği belirtilen Kirill'in Avrupa'daki mal varlığının dondurulmasını ve seyahat yasağını içeren yaptırımın kabul edilmesi için AB ülkelerinin onay vermesi gerekiyor. - BRÜKSEL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AB, Rus Ortodoks Kilisesi'ne yaptırım planlıyor - Son Dakika


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