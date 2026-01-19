AB ve ABD Arasında Grönland Gerilimi - Son Dakika
AB ve ABD Arasında Grönland Gerilimi

19.01.2026 20:21
Kaja Kallas, Arktik güvenliğinin önemine vurgu yaparak gümrük vergisi tehditlerine karşı çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'le görüşme yaptığını belirterek, "Arktik güvenliği, transatlantik ortak çıkarlarımızdan biridir ve ABD'li müttefiklerimizle görüşebileceğimiz bir konudur. Ancak gümrük vergisi tehditleri, bu konuyu ele almanın doğru yolu değildir." ifadesini kullandı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'de Poulsen ve Motzfeldt'le görüştüğünü bildirdi.

Danimarka ve Grönland'ın "yalnız olmadığı" mesajını veren Kallas, "Arktik güvenliği, transatlantik ortak çıkarlarımızdan biridir ve ABD'li müttefiklerimizle görüşebileceğimiz bir konudur. Ancak gümrük vergisi tehditleri, bu konuyu ele almanın doğru yolu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, egemenliğin "ticaret konusu olmadığını" vurgulayarak, "Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok ancak tavrımızı koruyacağız. Avrupa, çıkarlarını korumak için bir dizi araca sahiptir." açıklamasını yaptı.

Poulsen ve Motzfeldt'in Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi bekleniyor.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

