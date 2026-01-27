AB ve Hindistan'dan Tarihi Anlaşma - Son Dakika
AB ve Hindistan'dan Tarihi Anlaşma

27.01.2026 13:23
AB ve Hindistan serbest ticaret ve güvenlik anlaşmaları imzalayarak ilişkilerde yeni bir dönem başlattı.

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuçlanmasına dair siyasi bildirge ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması imzalandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen imza törenine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar katıldı.

Von der Leyen, törende yaptığı konuşmada, serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuçlanmasına dair siyasi bildirge hakkında "tüm anlaşmaların anası niteliğinde bir anlaşma" imzaladıklarını belirterek "2 milyar kişilik bir pazar oluşturuyoruz ve bu, gerçek bir kazan-kazan yaklaşımıyla ortaklık kurmayı seçen dünyanın ikinci ve dördüncü büyük ekonomileri olan iki devin hikayesidir." diye konuştu.

Avrupa ve Hindistan'ın savunma sanayisinde uzun işbirliği geçmişi olduğunu belirten von der Leyen, korsanlıkla mücadele için ortak deniz tatbikatları gibi adımlarla deniz güvenliği konusunda işbirliğini derinleştireceklerini ve siber ile hibrit tehditlere karşı mücadeleyi hızlandıracaklarını dile getirdi.

Von der Leyen ayrıca, Hindistan'ın Ufuk Avrupa programına katılımı hakkında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Costa da "Bugün tarihi bir gün. Ticaret, güvenlik ve halklar arası bağlar konusunda ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası düzenin yeniden şekillendiği bu dönemde AB ve Hindistan'ın "stratejik ve güvenilir" ortak olarak birlikte hareket ettiğini söyleyen Costa, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen "dayanıklı küresel düzen" oluşturmak için Yeni Delhi'yle el ele çalıştıklarını ifade etti.

Costa, güvenlik olmadan refaha ulaşılamayacağını belirterek "Vatandaşlarımızı ve ortak çıkarlarımızı daha iyi korumak için işbirliğimizi güçlendirmek, Hint-Pasifik bölgesi, Avrupa ve dünyanın dört bir yanında karşılaştığımız güvenlik tehditlerine karşı birlikte mücadele etmek, aramızda yeni bir stratejik güven düzeyine ulaşmak, güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşmamızın önemi budur." dedi.

Hindistan-AB ilişkilerinde yeni dönem

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de AB ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

Hindistan ile AB arasındaki ilişkilerin, "ortak demokratik değerler, ekonomik işbirliği ve halklar arası bağlar" temelinde ilerlediğine işaret eden Modi, iki taraf arasındaki ticaret hacminin 180 milyar avroya ulaştığını söyledi.

İmzalanan serbest ticaret anlaşmasının ülke tarihindeki en kapsamlı ticaret anlaşması olduğunu belirten Modi, bu adımın özellikle çiftçiler ve küçük işletmeler için Avrupa pazarına erişimi kolaylaştıracağını kaydetti.

Modi, anlaşmanın, küresel tedarik zincirlerini güçlendireceğini, üretim, hizmet sektörü, yatırım ve inovasyon alanlarında yeni fırsatlar yaratacağını aktardı.

Hindistan ile AB arasında savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin de ileri taşınacağını belirten Modi, özellikle terörle mücadele, deniz güvenliği ve siber güvenlik konularında ortak çalışmaların güçlendirileceğine işaret etti.

Modi, kurallara dayalı uluslararası düzenin korunmasının da ortak öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelerin de ele alındığını aktaran Modi, küresel sorunların çözümü için çok taraflılığın ve uluslararası kurumlarda reformun önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

