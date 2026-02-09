ABB Meclisi Şubat Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
ABB Meclisi Şubat Toplantısını Gerçekleştirdi

09.02.2026 20:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi meclisi, şubat ayı birinci birleşimini yaptı, gündem maddeleri ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin şubat ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Toplantıda, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve beraberindeki Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ile ABB Meclis üyesi İbrahim Uyar'ın CHP üyeliğinden istifasını meclise sunduğu yazı okundu.

Bazı gündem maddelerinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, "Sosyal Abonman Kart Uygulaması"na ilişkin başkanlık yazısının cuma günü ele alınması kararlaştırıldı.

Toplantıda, bazı belediye meclis üyeleri söz alarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı, rahmet ve başsağlığı diledi.

Işık, oturumu yarın toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

