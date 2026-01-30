ABD Askeri Gemisi Eilat Limanı'na Yanaştı - Son Dakika
ABD Askeri Gemisi Eilat Limanı'na Yanaştı

30.01.2026 13:10
İsrail, ABD'nin askeri varlığını artırdığı dönemde USS Delbert D. Black'ın Eilat'a geldiğini duyurdu.

ABD'nin İran'a olası saldırı için Orta Doğu'da askeri varlığını arttırmaya başlamasının ardından İsrail ordusu, bir Amerikan askeri gemisinin ülkenin güneyindeki Eilat Limanı'na geldiğini doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Eilat Limanı'na yanaşan geminin gelişinin daha önceden planlandığı aktarıldı.

Amerikan füze destroyer gemisinin gelişinin, İsrail ile ABD orduları arasında devam eden yakın işbirliğinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda ise İsrail'e yanaşan Amerikan gemisinin USS Delbert D. Black olduğu görülüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, dün İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artıran ABD'ye ait bir askeri geminin İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na yanaştığı bildirmişti.

ABD askeri gemisi İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na yanaşırken ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, "Bu adım, Washington ile Tel Aviv arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunu güçlendirmek için atıldı." ifadesini kullanmıştı.

ABD, Orta Doğu'ya USS Abraham Lincoln uçak gemisi başta olmak üzere füze destroyer gemileri ve yaklaşık bir düzine F-15E Strike Eagle ???????dahil çok sayıda savaş uçağı ve İHA konuşlandırdı.

ABD, son hamle ile bölgeye yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkardı.

Kaynak: AA

