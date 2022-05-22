ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi

22.05.2022 12:41
ABD Başkanı Biden, Asya turunun ikinci durağı Japonya'ya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Asya'ya yaptığı ziyaretin ikinci ayağı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Asya'ya yaptığı ziyaretin ikinci ayağı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ulaştı.

Asya turu kapsamında Güney Kore'den ayrılan Biden'ı taşıyan uçak, yerel saatle 17.00'de ABD'nin Tokyo'daki Yokota Hava Üssüne indi.

Biden'ı, havalimanında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa karşıladı.

Ziyareti kapsamında Biden yarın başkentteki İmparatorluk Sarayı'nda, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya gelecek.

Daha sonra Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile yüz yüze ilk ikili görüşmesini gerçekleştirecek.

Japon Başbakanı zirvede, Çin ve Rusya'nın bölgesel faaliyetleri karşısında ülkesinin askeri caydırıcılığını artırmayı planlıyor.

İki liderin, yarı iletken üretimi, siber güvenlik ve dış uzay sahalarında savunma iş birliğinin güçlendirilmesi fırsatlarını ele alması ve Tayvan Boğazı'nda istikrar vurgusu yapması bekleniyor.

Görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenleyecek.

IPEF

ABD Başkanı'nın Japonya ziyaretinde Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) lansmanını yapacağı kaydediliyor.

"Yeni partnerlik" şeklinde tanımlanan inisiyatif, yüksek standartlarda ticaret, ekonomilerin dijitalleşmesi, tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının kolaylaştırılmasını kapsıyor.

Aynı gün, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının aileleriyle bir araya gelecek Biden, akabinde Japon Başbakan ile akşam yemeğinde buluşacak.

4 lider buluşuyor

Kişida ve Biden, 24 Mayıs'ta Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Avustralya ve Hindistan liderlerinin de katılacağı Quad Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer emniyetinin öneminin vurgulanacağı zirvede, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu üzerinde kapsamlı görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Quad liderleri, zirvede Kovid-19 aşılarının durumu, ülkelerdeki altyapı yatırımları, yarı iletken çipler dahil kritik teknolojilere yönelik iş birliği imkanlarını ele alacak.

Yoon ile görüştü

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

Quad liderlerinin ilk yüz yüze toplantısı Eylül 2021'de Washington'da gerçekleştirilmişti.

Ocak 2021'de göreve gelen Biden, ilk Asya turunda önceki gün gittiği Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.

Biden en son 2013'te, Barack Obama yönetiminde üstlendiği ABD Başkan Yardımcılığı döneminde Japonya'yı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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