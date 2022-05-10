ABD Başkanı Biden: "Enflasyon iç politika önceliğim" - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: "Enflasyon iç politika önceliğim"

10.05.2022 20:13
ABD Başkanı Biden: "Enflasyon iç politika önceliğim"

ABD Bakanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu bildirdi.

ABD Bakanı Joe Biden, enflasyonu çok ciddiye aldığını ve iç politikada önceliği olduğunu bildirdi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerikalı ailelerin enflasyondan zarar gördüğünün farkında olduğunu vurgulayan Biden, "Enflasyonu çok ciddiye alıyorum ve bu benim iç politika önceliğim." dedi.

Biden, enflasyonun nedenleri olarak salgın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşı göstererek enflasyona katkıda bulunan bu iki ana unsurun doğasının küresel olduğunu kaydetti. Başkan Biden, "Bu nedenle dünyanın her yerindeki ülkelerde tarihi enflasyon oranları görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadele için aldıkları önlemlere işaret eden Biden, ABD'nin enflasyonun üstesinden gelmek için güçlü bir konumda bulunduğunun altını çizdi.

Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeledeki rolüne atıfta bulunarak "Şu anda en büyük ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu düşünüyorum ve onların da öyle düşündüğüne inanıyorum." dedi. Biden, Fed'in "işini yapacağından emin olduğunu" dile getirdi.

Enflasyona katkıda bulunan yüksek enerji fiyatlarına dikkati çeken Biden, ülkede petrol ve gaz üretiminin rekor seviyelere yaklaştığını, petrolün ortalama varil fiyatının hafta boyunca yatay bir seyir izlediğini ancak benzin fiyatlarının artmaya devam ettiğini aktardı.

Biden, Cumhuriyetçileri, birçok suçlamada bulunmalarına rağmen enerji krizine yönelik tek bir çözüm sunmamaları hususunda eleştirdi.

Ekonomi politikalarını savundu

Biden, bir gazetecinin "Enflasyonun sorumlusu olarak politikalarınızı görüyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda biz iktidardayız evet ama Senatoda denge 50'ye 50. Herhangi bir kararın onaylanması için en az 60 senatörün desteğine ihtiyacımız var ve bu da zor oluyor." yanıtını verdi.

Gazetecinin sorusunu tekrarlaması üzerine Biden, "Bizim politikalarımız zarar verici değil yardım edici." dedi.

Biden, Florida Senatörü Rick Scott'ın kendisini istifaya davet etmesinin anımsatılması üzerine "Sanırım bu adamın bazı problemleri var." yorumunu yaptı.

Biden yönetimi, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması konusunu görüşüyor

Enflasyonla mücadele için ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağının sorusuna Biden, "Bu konuyu görüşüyoruz henüz net bir karar vermedik." yanıtını verdi.

Biden, ülkedeki akaryakıt fiyatlarının sorumlusu olarak gördüğü Rusya'dan Avrupa ülkelerinin petrol alımını durdurmak için de var gücüyle savaştığını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Sayın Başkan, 1 yıl önce ülkedeki enflasyonun geçici olduğunu söylüyordunuz ancak durum öyle değil. Enflasyonun ne zaman düşeceğini düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Biden, "Bu konuda bir tahminim yok. Bazı ekonomistler, bu yıl sonu düşeceğini, bazıları ise gelecek yıl da artacağını söylüyor. Ne zaman düşer bilmiyorum ama biz elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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