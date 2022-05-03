ABD Başkanı Biden'ın haziran sonlarında İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın haziran sonlarında İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor

03.05.2022 16:19
ABD Başkanı Biden'ın haziran sonlarında İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor

İsrail'e gelen bir ABD heyetinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran sonlarında yapılması beklenen İsrail ziyareti için 1 Mayıs Pazar gününden bu yana hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü ve iki ülkenin bölgesel bir zirve düzenlemeyi değerlendirdiği bildirildi.

İsrail'e gelen bir ABD heyetinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran sonlarında yapılması beklenen İsrail ziyareti için 1 Mayıs Pazar gününden bu yana hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü ve iki ülkenin bölgesel bir zirve düzenlemeyi değerlendirdiği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin ilgili kaynaklardan aktardığı habere göre, ABD Başkanı Biden, haziran ayının ikinci yarısında planlanan ziyareti kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle de görüşecek.

Biden'ın söz konusu ziyaretle, Ocak 2021'de göreve başladıktan sonraki ilk Orta Doğu ve İsrail ziyaretini gerçekleştireceği aktarıldı.

ABD yetkililerinin de bu çerçevede İsrail'e gelerek, buradaki mevkidaşlarıyla olası ziyaret programını ele aldığı belirtildi.

Biden'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Naftali Bennett ile görüşmesinin yanı sıra İsrail ile yakın bağlarını ve müttefikliğin önemini vurgulamasının beklendiği kaydedildi.

ABD merkezli "Axios" haber sitesine konuşan iki İsrailli yetkili ise "İsrail ve ABD'li yetkililerin, bölge ülkelerinin liderlerinin katılacağı bir toplantıyı, İsrail veya başka bir ülkede düzenleme fikrini ele aldığını" aktardı.

Haberde, ABD'nin bölgeden çekildiğinin düşünüldüğü bir zamanda, ziyaretin Orta Doğu'da ABD'nin İsrail'le yakınlığına ve bağlılığına işaret edeceği vurgulandı.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlığından 24 Nisan'da yapılan açıklamalarda, "İkili arasındaki telefon görüşmesinde Bennett'in, ABD Başkanı'na sunduğu yakın zamanda İsrail'i ziyaret teklifini, Biden'ın kabul ettiği" duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Bennett, Ağustos 2021'de Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş, Biden da ABD Başkan Yardımcısı olduğu 2010 ve 2016 yıllarında İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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