ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi - Son Dakika
BBC

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi

02.11.2020 14:22
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yarınki başkanlık seçiminde oy sayımının aynı gün bitmemesi durumunda avukatlarının devreye girebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın yapılacak başkanlık seçiminde oy sayımının aynı gün bitmemesi durumunda avukatlarının devreye girebileceğini söyledi.

ABD'de altı eyalet, 3 Kasım'dan sonra postayla gelecek oyları kabul ediyor. Bunlar Pennsylvania, Iowa, Minnesota, Nevada, North Carolina ve Ohio.

Bazıları 13 Kasım'a kadar oy kabul eden eyaletlerde adayların birbirine yakın oy alması durumunda kazananı öğrenmek için postayla gelecek oyları beklemek gerekebilir.

Seçim öncesi son kampanya konuşmalarını yapan adaylar, henüz karar vermemiş seçmenleri kendine çekmeye çalışıyor.

77 yaşındaki Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden kamuoyu araştırmalarında ülke genelinde önde giderken 74 yaşındaki Donald Trump, seçimin çekişmeli geçmesi beklenen beş eyaleti ziyaret etti.

Michigan'da eyaletteki araç üretiminin arttığını vurgulayan Trump, North Carolina, Georgia, Florida ve Iowa'da ise ekonomik büyümeden, sınır güvenliğinden ve mahkemelerde daha fazla muhafazakar yargıç görevlendirilmesinden bahsetti.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31 küçülmüş, üçüncü çeyrekte yüzde 33 büyüyerek rekor kırmıştı.

Başkan Trump seçimin "pandemiyi sonlandıracak güvenli bir aşı" ile "ölümcül Biden sokağa çıkma yasağı" arasında yapılacağını öne sürdü.





Biden'dan ücretsiz koronavirüs testi vaadi

Joe Biden ise ülke genelinde bir filyasyon programı başlatma, her eyalette en az 10 test merkezi kurma ve herkese ücretsiz koronavirüs testi sağlama vaatlerinde bulunuyor.

Biden ayrıca iklim değişikliğine karşı imzalanan ve Trump'ın geri çekildiği Paris Anlaşması'na yeniden imza atacağını söylüyor.

ABD'de seçmenlerin yarısından fazlasının oyunu almak, seçimi kazanmak için yeterli olmayabiliyor.

ABD Başkanı, her eyaletin nüfuslarına oranla temsilci gönderdiği Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.

Neredeyse tüm eyaletler, tüm seçici kurul üyelerini eyalette en çok oyu alan adaya göre belirliyor. Bu yüzden oy oranının yakın olduğu eyaletlerde seçici kurula kimin gönderileceğini belirlemek için postayla gelecek oyları beklemek gerekebilir.

ABD'de sandıkların kapanmasının ardından bir gün içinde kazananın belirlenemediği seçimler nadir de olsa yaşanıyor.

Bunun son örneği, kazananın bir ay sonra Yüksek Mahkeme kararıyla belli olduğu 2000 seçimiydi.

O seçimde George W. Bush başkan seçilmişti.

Bush, rakibi Al Gore'dan daha az oy almasına rağmen seçiciler kurulunda rakibine beş kişi fark atarak başkan seçilmiş, ardından bir dönem daha göreve gelmişti.

Bugün Pennsylvania'da konuşan Joe Biden, koronavirüsle mücadeleyi en iyi şekilde yapıp ekonomiyi toparlanma yoluna sokabilecek adayın kendisi olduğunu söyledi.

ABD'de şimdiden 90 milyon kişi posta yoluyla oy kullandı.

Bu sayede yarınki seçim, ülkede son 100 yılın en yüksek katılım oranına sahip olan başkanlık seçimi olabilir.

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi

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Son Dakika Dünya ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi - Son Dakika Dünya

BBC

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