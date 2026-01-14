ABD'de Cari İşlemler Açığı Azaldı - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de Cari İşlemler Açığı Azaldı

14.01.2026 18:21
ABD'nin cari işlemler açığı, 2025'in üçüncü çeyreğinde %9,2 azalarak 226,4 milyar dolara düştü.

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 azalarak 226,4 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 9,2 azalışla 226,4 milyar dolara indi.

Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 235 milyar dolar olduğu yönündeydi.

ABD'de geçen yılın ikinci çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 251,3 milyar dolardan 249,2 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Cari açığın geçen yılın üçüncü çeyreğinde daralmasında, birincil gelir dengesinin ikinci çeyrekteki açıktan üçüncü çeyrekte fazlaya dönmesi, hizmetler dengesindeki fazlanın artması ve mal ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.

Kaynak: AA

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
SON DAKİKA: ABD'de Cari İşlemler Açığı Azaldı - Son Dakika
