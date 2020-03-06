ABD'de Demokrat Parti'nin ön seçimlerinde yarış kızışıyor - Son Dakika

ABD'de Başkanlık seçimi için Demokrat Parti'nin adayının belirleneceği ön seçimlerde Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, seçim yarışını önde götürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimi için mevcut Başkan Donald Trump'ın rakibi olacak Demokrat Parti adayının belirleneceği ön seçimlerde önde giden aday eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden oldu. 12 aday ile başlayan Demokratik Parti başkan adayı seçimlerinde yarış, adaylar arasında çok yakın devam ederken kazanmaya yakın taraf ise Joe Biden olarak görülüyor. Son anlara kadar Senatör Bernie Sanders ile başa baş geçen seçim yarışında en çok eyalette kazanan ve en çok delege oyunu da alan Biden'in, oy kullanmayan çok sayıda delege olmasına rağmen Demokrat Parti'nin ABD başkan adayı olarak seçilmesi bekleniyor. Son verilere göre Biden 627 delegenin oyunu alırken, Sanders ise 551 delegenin oyunu kazandı.

Seçimlerin güçlü kadın adayı Senatör Elizabeth Warren ise hali hazırda oy kullanılan 18 eyaletin hiçbirinde umduğu başarıyı yakalayamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada kendisini destekleyen kız çocuklarını işaret eden Warren, "Bütün o küçük kızlar, bir 4 sene daha beklemek zorunda" diyerek gelecek dönemde tekrar aday olabileceğinin sinyalini verdi. Warren'ın çekilmesi ile birlikte kendisini destekleyen Demokratların oylarının, özellikle herhangi bir adayı desteklediğini henüz açıklamaması sebebi ile Biden tarafına yönelmesi bekleniyor.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Sanders'ın seçim kampanyasında Biden'ı yakalamak için farklı stratejileri tartışılıyor. Kampanya yöneticisi Faiz Shakir, kampanyayı Sanders'ın ana seçmen grubu olan progresiflere yönlendirmek isterken, kampanyanın üst düzey yöneticilerinden Jeff Weaver'ın yeni ve daha ılımlı Demokratlar ile kampanyanın hitap ettiği kişilerin artmasını öneriyor.

Biden'ın seçim kampanyası ise Senders'a karşı agresif tutumunu sürdürüyor. Dört yıl önce gerçekleşen seçimlerde Hilary Clinton'ın Sanders'a karşı kullandığı saldırgan üslubun benzerini kullanan Biden, rakibi Sanders'ı uzun zamandır yenilgiyi kabullenemeyen bir ayrılıkçı olarak gösteriyor.

Sanders ise ilk defa geçtiğimiz Salı gerçekleşen son seçimlerin ardından Biden'a karşı ilk saldırgan reklam kampanyasını başlattı. Özellikle Biden'ı sosyal güvenlik ve ekonomik yönden eleştiren yayınlar, iki aday arasında durumun daha da kızışacağını gösteriyor. Her iki kampanyanın sert tutumu ise Demokrat Parti'nin yetkilileri tarafından eleştirilerek söz konusu durumun ABD Başkanı Donald Trump'ın işine yarayacağı yönünde yorumlanıyor.

Son verilere göre Demokratların ön seçimlerinde 14 eyaletten 10'unu eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazanırken 4 eyaleti ise Bernie Sanders kazandı.

Demokrat adaylar arasında ön seçimleri kazanan aday, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına çıkacak.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)