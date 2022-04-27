ABD'de George Floyd soruşturmasında, Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu - Son Dakika
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ABD'de George Floyd soruşturmasında, Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu

27.04.2022 21:11
ABD'de George Floyd soruşturmasında, Minneapolis polisi "ırkçı" bulundu

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında ensesine basılarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Minneapolis Polis Departmanında "ırk ayrımcılığı" tespit edildiği belirtildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında ensesine basılarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Minneapolis Polis Departmanında "ırk ayrımcılığı" tespit edildiği belirtildi.

Minnesota Eyaleti İnsan Hakları Departmanı tarafından iki yıldır sürdürülen soruşturma sonucunda ortaya çıkan rapor açıklandı.

Raporda, polis departmanı verilerinin, polis memurlarının güç kullanımı, trafik çevirmeleri, aramalar ve gözaltı işlemlerinde "önemli derecede ırkçılık" yaptıklarını ortaya koyduğu, siyahi birey ve topluma yönelik kullanılan ırkçı ve saygısız dil ile tutumların da cezasız kaldığını gösterdiği kaydedildi.

Raporu hazırlayan ekibe başkanlık eden İnsan Hakları Komiseri Rebecca Lucero, soruşturmada, polis teşkilatının en az son 10 yıllık tüm kayıtlı işlemlerinin incelendiğini söyledi.

Polis memurlarını davranışlarından sorumlu tutmak için güçlü bir iç denetim uygulanması gerektiği vurgulanan raporda, polislerin görevleri konusunda daha iyi eğitim alması önerileri yer aldı.

Minnesota İnsan Hakları Departmanı, eyaletin sivil haklar uygulama kurumu olarak görev yapıyor ve başta polis teşkilatları olmak üzere kurumları eyaletin ayrımcılık yasalarına uyup uymadıklarını takip ediyor.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin'in diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca boynuna basması sonucu hayatını kaybetmesi ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

Floyd'un dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarması ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de George Floyd soruşturmasında, Minneapolis polisi 'ırkçı' bulundu - Son Dakika


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