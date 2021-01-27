ABD'de Türk müziğinin tanınan sesi Nedim Katgı hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'de Türk müziğinin tanınan sesi Nedim Katgı hayatını kaybetti

27.01.2021 08:03
ABD'de Türk müziğinin tanınan sesi Nedim Katgı hayatını kaybetti, System.String[]

NEW ABD'de yaklaşık 38 yıldır Türk müziğini icra eden tanınmış sanatçı Nedim Katgı, pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

NEW ABD'de yaklaşık 38 yıldır Türk müziğini icra eden tanınmış sanatçı Nedim Katgı, pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

New York'ta yaklaşık 40 yıl çalıştırdığı korolarla Türk müziğinin tanıtımına katkıda bulunan ve 65 yıllık hayatı boyunca sayısız başarıya imza atan Nedim Katgı, dün tedavi gördüğü hastanede pankreas kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Profesyonel müzik hayatına 20 yaşında İstanbul'da Ses dergisinin şarkı yarışmasında 1'inci olarak atılan Katgı, kurduğu Otobüs Yolcuları Orkestrası ile 70'li yılların sonunda ün kazandı.

1980'de mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuarında 1982'ye kadar öğretim görevlisi olarak çalışan sanatçı, Sezen Aksu başta olmak üzere, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Yıldırım Gürses, Neşe Karaböcek ve Erol Evgin gibi birçok ünlü isimle müzik çalışmaları yaptı.

Kariyerine 1983'ten sonra New York'ta devam eden Katgı, Amerikalı müzik grupları ile aynı sahnede Caz, Funk ve World Music türlerinde eserler çaldı.

Türkiye'den gelen sanatçıların vazgeçilmez piyanisti idi

ABD'de Türk toplumuna yönelik hemen her organizasyonda görev alan Nedim Katgı, yıllarca Türkiye'den gelen ünlü sanatçıların tercih ettiği prodüktör ve piyanist olarak konserler organize etti.

Yarım asrı aşkın sanat hayatının büyük bölümünde, ABD'de Türk müziğinin yayılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışan sanatçı, Turkish Music Association ve 2008'de kurduğu New York Atatürk Korosu bünyesinde yüzlerce kişiye Türk müziği makamları öğretti ve onlarca konser verdi.

Türkiye'ye ait değerlerin hayatı boyunca temsilcisi olan Katgı, New York Atatürk Okulunda 4-16 yaş arası Türk çocuklarına 1987 yılından bu yana, hiç ara vermeden müzik öğretmenliği yaptı.

Nedim Katgı, 2 Kasım 2019'da dünyanın en prestijli sahnelerinden New York Carnegie Hall'da verdiği son konserin finalinde Memleketim şarkısı ile dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

İstanbul'da 1955 yılında doğan ve ikiz kız çocuk babası olan sanatçının cenazesi, 28 Ocak günü New Jersey'deki East Windsor Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Müzik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Türk müziğinin tanınan sesi Nedim Katgı hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi 18 yaşındaki genç kızın feci şekilde can verdiği kaza kamerada Eşi otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde şoka girdi Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti
Almanya'da bir hastane daha koronanın hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı Almanya'da bir hastane daha koronanın hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı         
07:59
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı         
05:13
Serenay Sarıkaya'nın giydiği kazak sosyal medyayı ikiye böldü Serenay Sarıkaya'nın giydiği kazak sosyal medyayı ikiye böldü         
00:40
Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi         
00:31
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti         
22:08
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu Türkiye'yi dünyaya tanıtacak 19 şefin isimleri belli oldu         
19:01
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 08:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Türk müziğinin tanınan sesi Nedim Katgı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei