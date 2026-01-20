ABD\'den Suriye\'de Esad Sonrası Açıklamalar

ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de Esad sonrası dönemde artık merkezi bir yönetimin olduğunu vurgulayarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile değişen ilişkilere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

X'ten bir açıklama yayımlayan Barrack, Suriye'deki Kürtler için "en büyük fırsat"ın Esad sonrası geçiş döneminde Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümete dahil olmakta yattığını söyledi.

"Bu, vatandaşlık hakları, kültürel koruma ve siyasi katılım ile birleşik bir Suriye devletine tam entegrasyon yolunu sunuyor; bu haklar, Beşar el-Esad rejimi altında uzun süre reddedilmişti ve birçok Kürt devletsizlik, dil kısıtlamaları ve sistematik ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştı" dedi.

Suriye'nin artık, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyona katılan bir merkezi hükümete sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ABD-SDG ortaklığının mantığını değiştiriyor: SDG'nin sahada IŞİD karşıtı birincil güç olma amacı büyük ölçüde miadını doldurdu, çünkü Şam artık IŞİD hapishanelerinin ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır durumda."