ABD'den Vize Başvurularında Sosyal Medya Kuralı

28.01.2026 11:42
ABD, 15 Aralık 2025'ten itibaren bazı vize başvurularında sosyal medya hesaplarını herkese açık zorunlu kılacak.

(ANKARA)- ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025'ten itibaren F, M ve J ile H-1B ve H-4 vize başvurularında tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının "herkese açık" olarak düzenlenmesinin zorunlu olacağını açıkladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren bazı göçmen olmayan vize başvurularında sosyal medya hesaplarına ilişkin yeni bir uygulamanın yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Dış Politika, Güncel, Medya, Vize, Son Dakika

