ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı - Son Dakika
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ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı

17.05.2022 21:32
ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı

ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 32 tur operatörü ve seyahat acentesi sahibi ile İstanbul'da gezdirilen ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir...

ABD'li 32 tur operatörü ve seyahat acentesi İstanbul'da ağırlandı

İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 32 tur operatörü ve seyahat acentesi sahibi ile İstanbul'da gezdirilen ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "ABD'li tur operatörlerimiz İstanbul deneyimini hissetmek, görmek, dokunmak, duymak, tatmak için buradaydı. Böylece ABD'ye dönünce İstanbul'un hikayesini anlatarak ABD'li turistleri daha iyi motive edebilirler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ABD'li 32 tur operatörü ve Seyahat acentesini İstanbul'da ağırladı. 10 Mayıs'ta İstanbul'a gelen seyahat acente temsilcileri ve tur operatörleri bugün de İstanbul'da Balat gibi tarihi semtleri dolaştı. 32 kişilik gruba eşlik eden ABD Tur Operatörleri Birliği Başkanı Terry Dale, Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Galataport ile ilgili de bilgi alan kafile ABD'ye dönüş öncesi açıklamalarda bulundu.

"İstanbul benim favori şehirlerimden bir tanesi"

USTOA Başkanı Terry Dale, "İstanbul benim favori şehirlerimden bir tanesidir. Sayısız kez bu şehre geldim. Bugünkü görevim gereği ABD'den 19 tur operatörü ile buradaydık. Öncelikle görmek inanmaktır. ABD'li tur operatörlerimiz İstanbul deneyimini hissetmek, görmek, dokunmak, duymak, tatmak için buradaydı. Böylece ABD'ye dönünce İstanbul'un hikayesini anlatarak ABD'li turistleri daha iyi motive edebilirler. Gerçekten ziyaretçi sayısının artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dale, "ABD'den Türkiye'ye ziyaretçi sayısının artacağını söyleyebilirim. Kültür ve Turizm Bakanı ile görüştük. Bakanın hedefi 500 bin ABD'li ziyaretçi. Bu sayının gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. ABD'de Türkiye hakkında reklamlar var. Küresel seviyede reklamlar. Reklamlar görsel olarak gerçekten inanılmaz. Şunu söylemeliyim ki herkes ABD'li gezginler hakkında iyimser olabilir. Çünkü buraya gelmek isteyenler ile omuz omuza olacağız" dedi.

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Kaynak: İHA

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