ABD'nin Grönland Planı NATO'yu Bitirir

12.01.2026 17:18
Kubilius, ABD'nin Grönland'ı zorla ele geçirmesinin NATO'yu sona erdireceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, ABD'nin Danimarka'ya ait özerk bölge Grönland'ı güç kullanarak ele geçirmesinin NATO'nun sonu olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, İsveç'te düzenlenen bir güvenlik konferansı marjında basına açıklamalarda bulundu. AB'nin savunma şefi Kubilius, "Danimarka Başbakanı (Mette Frederiksen) ile aynı fikirdeyim. ABD'nin Grönland'ı güç kullanarak ele geçirmesi NATO'nun sonu olur. Ayrıca halk nezdinde son derece olumsuz bir durum ortaya çıkar" dedi. Andrius Kubilius, Danimarka'nın askeri saldırı ile karşı karşıya kalması durumunda AB üyesi ülkelerin Danimarka'ya yardım etme yükümlülükleri bulunduğunu söyledi.

"Üye devlet saldırı ile karşı karşıya kaldığında, diğer üyelerin yardım etmesi yükümlülüktür"

AB'nin savunma şefi ayrıca Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42. maddesinin 7 fıkrası çerçevesinde, herhangi bir üyenin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üye devletlerin de Danimarka'ya yardım sağlama yükümlülükleri olacağını belirtti. Andrius Kubilius, "Bu, büyük ölçüde Danimarka'nın nasıl tepki vereceğine, tutumunun ne olacağına bağlı olacak. Ancak bir üye devlet askeri saldırı ile karşı karşıya kaldığında, diğer üye devletlerin yardım etmesine ilişkin bir yükümlülük kesinlikle mevcut" diye konuştu.

Avrupa ordusu çağrısı

Kubilius, İsveç'teki konferans çerçevesinde pazar günü yaptığı konuşmada ise, "Avrupa'ya ait bir orduya ihtiyaç duyduğumuzu biliyorduk ama bu hayata geçirilemedi. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Zira, zamanında Başbakan Merkel'in de söylediği gibi, Pax Americana (Amerikan barışı) dönemi sona erdi. Savunmada bağımsızlığı, NATO içinde savunmaya hazır olmamız, ancak bunu Avrupa'da çok daha az Amerikan varlığı ile yapmamız anlamına geliyor. Transatlantik ortaklığın geleceğine dair belirsizlik, kararlılığımızı zorunlu kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kubilius konuşmasında, "ABD, tek bir federal ordu yerine eyalet düzeyinde 50 orduya sahip olsaydı, askeri olarak daha güçlü olur muydu? Cevabımız 'hayır' ise o halde neden bekliyoruz" demişti.

Trump'ın Grönland açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik konumu ve zengin kaynakları nedeniyle Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD tarafından korunması gerektiğini, ABD'nin de bunu ancak kendisine ait bir bölge olması durumunda yapacağını ifade etmişti. Grönland ve Danimarkalı yetkililer, adanın satılık olmadığını açıklamış, ancak ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ilhak edilmesi için güç kullanma seçeneğini de göz ardı etmemişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Politika, Grönland, Güvenlik, Savunma, Nato, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
