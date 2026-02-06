ABD'nin Nijerya'daki Askeri Varoluşu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'nin Nijerya'daki Askeri Varoluşu

06.02.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, ABD'nin askeri personelinin yalnızca eğitim ve istihbarat desteği sağladığını bildirdi.

Nijerya hükümeti, ABD'nin Nijerya'ya askeri personel gönderdiğine ilişkin açıklamaların ardından, söz konusu personelin muharip görev üstlenmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD'li askeri personelin yalnızca istihbarat desteği ve eğitim amacıyla ülkede bulunduğu, çatışma veya saha operasyonlarına katılmalarının söz konusu olmadığı belirtildi.

ABD'li askeri personelin Nijerya ile ABD arasında uzun süredir devam eden güvenlik işbirliği kapsamında ülkeye geldiği aktarılan açıklamada, bu personelin çatışmalara katılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, işbirliğinin amacının, Nijerya güvenlik güçlerinin terörle mücadele ve isyanlarla mücadele kapasitesini artırmak olduğu kaydedildi.

Ayrıca görevlendirilen ekibin sınırlı sayıda olduğu belirtilen açıklamada, görevin geçici nitelik taşıdığı ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, dün Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamıştı.

Anderson, askeri ekibin ne zaman Nijerya'ya ulaştığına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Nijerya'daki Askeri Varoluşu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 00:52:20. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Nijerya'daki Askeri Varoluşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.