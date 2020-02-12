ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda - Son Dakika

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ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda
6 saat önce
ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.
Dün akşam, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya gelen James Jeffrey, saat 11.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Jeffrey'in buradaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun görüşülmesi bekleniyor.
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