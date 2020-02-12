ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda - Son Dakika

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda

6 saat önce

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda, System.String[]

ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Dün akşam, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya gelen James Jeffrey, saat 11.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Jeffrey'in buradaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, sahadaki askeri ve insani durumun görüşülmesi bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haseke'de ABD askerleri ile Esed güçleri çatıştı, 1 rejim askeri öldü
ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:29:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]