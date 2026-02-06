ABD ve İran Nükleer Görüşmeleri Umman'da Başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da Umman'ın başkenti Maskat'taki İran-ABD arasındaki nükleer görüşmelere katılacağı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, CENTCOM Komutanı Cooper, İran ile müzakerelere başlayan ABD heyetine katılmak üzere Umman'a gitti.

Diğer yandan Associated Press (AP) de Amerikan yetkililerini taşıdığı düşünülen bir konvoyun da Umman'ın başkenti Maskat'a geldiğini bildirdi.

İran ile ABD 12 günlük savaşın ardından yeniden müzakere masasında

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Umman'da başlayan görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Görüşmelerin dolaylı mı doğrudan mı olacağına ilişkin taraflardan net bir açıklama yapılmazken İran basını temasların Ummanlı yetkililer üzerinden dolaylı formatta gerçekleşeceğini paylaşmıştı.

Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.