ABD'de hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan arıza ve hava sahasının kapatılması, beraberinde çeşitli tartışmaları getirdi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Haberler.com'da Nur Ertürk'ün sorularını yanıtlayarak saatler süren kesintinin ardından yaşanan uçuş krizini değerlendirdi. Kırık, olayın arkasında teknik sorunların dışında farklı hesapların bulunabileceğini iddia etti.

"BİRİLERİ 50 MİLYAR DOLARLA ZENGİN OLACAK"

Hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan sorunun bakır kablolardan kaynaklandığı yönündeki açıklamaları sorgulayan Kırık, sistemin üç ayrı telekomünikasyon firmasıyla çalışmasına rağmen aynı anda nasıl devre dışı kalabildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi. Altyapının yenilenmesi için gündeme gelen 50 milyar dolarlık bütçeye dikkat çeken Kırık, "Kongre hayır diyemeyecek, birileri 50 milyar dolarla zengin olacak" ifadelerini kullanarak söz konusu yatırımın bazı çevrelere rant sağlayabileceğini öne sürdü.

"BU OLAYLAR SALDIRILARA KILIF UYDURMA AMACI TAŞIYABİLİR"

Teknik arızanın saat 11.00'de giderileceğinin önceden nasıl bilinebildiğini sorgulayan Kırık, yaşananların yalnızca bir sistem arızası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Kırık, krizin gündem değiştirmek ve olası saldırılara gerekçe oluşturmak amacıyla kullanılabileceğini iddia etti.

"TRUMP BÜTÜN DÜNYAYI SAVAŞA SOKTU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını da eleştiren Kırık, "Trump savaşları bitireceğim diye geldi, bütün dünyayı savaşa soktu" dedi. Trump'ın medyanın gücünü iyi bildiğini ve kamuoyu algısını yönlendirdiğini savunan Kırık, hava sahası krizinin Amerikan toplumunda korku oluşturduğunu ve Trump'ın bu durumdan siyasi kazanç sağladığını öne sürdü.

"ARTIK SAVAŞLAR CEPHEDE DEĞİL, DİJİTAL ORTAMDA"

Dijital altyapıların ülkeler açısından taşıdığı stratejik öneme değinen Kırık, elektrik ve internetin kesilmesi durumunda dünyanın durma noktasına gelebileceğini belirtti. Savaşların artık yalnızca fiziksel cephelerde değil, dijital ortamda da sürdüğünü ifade eden Kırık, Starlink örneği üzerinden teknolojik bağımlılığın oluşturduğu güvenlik risklerine dikkat çekti. "Eviniz var ama anahtarı sizde değil" benzetmesini yapan Kırık, ülkelerin fiziksel sınırları kadar siber sınırlarını da koruması gerektiğini vurguladı.

"ÖĞRENCİLER KALEM TUTAMAZ HALE GELDİ"

Gençlerin teknoloji kullanımına da değinen Kırık, dijital bağımlılığın günlük yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Öğrencilerin sürekli klavyeyle yazışmaları nedeniyle el yazısı becerilerinin zayıfladığını savunan Kırık, "Öğrenci yazamıyor, klavyeyle yazışmaktan kalem tutamıyor" sözleriyle aileleri uyardı.

"BU KRİZ BİRKAÇ GÜN SONRA UNUTULACAK"

ABD'deki hava sahası krizinin kamuoyundaki etkisinin kısa süreceğini öne süren Kırık, birkaç gün içerisinde başka bir gelişmenin gündeme geleceğini ve yaşananların unutulacağını savundu.