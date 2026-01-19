Abdurrahman Salame Rakka Valisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Abdurrahman Salame Rakka Valisi Oldu

19.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, yeni atama ile Rakka Valisi görevine getirildi.

Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi olarak atandı.

Suriye'deki yeni idari yapılanma kapsamında Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valiliği görevine getirildi. Halep Valisi Azzam el-Garib, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "mücadele ve özgürlük yolundaki dava arkadaşım" olarak nitelediği Salame'nin yeni görevini tebrik etti. Vali el-Garib, Salame'nin Halep'teki görev süresi boyunca hizmetlerin geliştirilmesi ve bölgedeki şartların iyileştirilmesinde büyük emeği olduğunu belirterek, bu atamanın Rakka'nın istikrarı, güvenliği ve vatandaşların huzuru için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Halep Valisi el-Garib, Salame'ye geçmişteki değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Rakka'nın geleceği için yürüteceği bu kritik görevde başarılar diledi.

1971 Halep kırsalı doğumlu olan Abdurrahman Salame, 2011 yılında devrimin patlak vermesiyle birlikte silahlı mücadele saflarına katılan isimler arasında yer alıyor. - HALEP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, Suriye, Rakka, Son Dakika

Son Dakika Politika Abdurrahman Salame Rakka Valisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Abdurrahman Salame Rakka Valisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.