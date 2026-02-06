Acar\'dan Deprem Yıl Dönümünde Mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Acar, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. 6 Şubat'ın ardından geçen zamana rağmen yaşanan acılar ve bıraktığı derin izler hafızalarımızdaki yerini koruyor. Bu ağır imtihanda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; geride kalan ailelerimize sabır diliyorum. Devletimiz, afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarıyla sahada olmuş; şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün de aynı anlayışıyla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA