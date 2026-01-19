Açıkkapı'dan Erol'a Sanayi Eleştirisi

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Elazığ'ın sanayileşme sürecine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ifadeler sarf ettiğini söyleyerek, "Erol'un '13 ilde 16 yatırım alanı içerisinde Elazığ yok, bundan sonra da olmayacak' ifadesi bağlamından koparılarak eksik ve yanıltıcı olmuştur. Bu ifade, bir teknik planlama süreci dikkate alınmadan yüzeysel bir değerlendirme olarak kamuoyuna servis edilmiştir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de gelişen olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, SDG/YPG ile 10 Mart 2025'te imzaladığı mutabakatı anımsatan Açıkkapı, bu mutabakata uyum sağlanması gerekirken bunun yapılmadığını belirtti.

İsrail'in Suriye'yi üçe bölme planına kürek çekildiğini dile getiren Açıkkapı, bunun üzerine Suriye'nin mutabakata uymayan SDG/YPG'ye yönelik bir harekat başlattığını anlattı. Açıkkapı, daha sonra imzalanan 14 maddelik mutabakatta, Suriye'de Türkiye'nin de savunduğu birçok konunun yer aldığını dile getirerek, bu mutabakatın uygulanması aşamasının sağlıklı şekilde yürümesinin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti'li Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Erol'un Elazığ'daki sanayi yatırımlarına yönelik açıklamalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Sayın Erol, Elazığ'ın sanayileşme sürecine ilişkin yaptığı bazı açıklamalarla kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek ifadeler sarf etti. Konunun doğru anlaşılması adına açıklama yapmamız zorunlu hale geldi. Erol'un '13 ilde 16 yatırım alanı içerisinde Elazığ yok, bundan sonra da olmayacak' ifadesi bağlamından koparılarak eksik ve yanıltıcı olmuştur. Bu ifade, bir teknik planlama süreci dikkate alınmadan yüzeysel bir değerlendirme olarak kamuoyuna servis edilmiştir."