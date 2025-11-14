Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi - Son Dakika
Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi

Acun Ilıcalı’dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
14.11.2025 11:20  Güncelleme: 11:42
Hull City sahibi Acun Ilıcalı, hastalığıyla mücadele eden taraftar Owen'ı özel bir günle onurlandırdı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 aylık ömrü kaldığı söylenen alzheimer ve pankreas kanseri hastası 62 yaşındaki Hull City taraftarı Owen Griffiths'e hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı.

SON DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİ

İleri evre alzheimer ve pankreas kanseri ile mücadele eden Griffiths, son dileği olarak ömrü boyunca desteklediği takımını antrenmanda ziyaret etti. Hull City antrenman tesislerinde gerçekleşen buluşmada Acun Ilıcalı, Owen'ı karşılayarak kendisiyle özel olarak ilgilendi. Takımın futbolcuları ve teknik direktörü Sergej Jakirovic de Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi.

Buluşmada duygusal anlar yaşanırken sağlık sorunları ile mücadele eden taraftarın kızı Sophie, "Ben bugünü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım" dedi.

Buluşma İngiltere'de BBC tarafından özel haberle duyuruldu

Kaynak: DHA

