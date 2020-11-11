Adana'da 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi
11.11.2020 09:49
Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Pozantı ilçesinde kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese baskın yapan ekipler, 25 ton 250 kilo kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA
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