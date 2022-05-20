Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı - Son Dakika
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Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı

20.05.2022 14:08
Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı

Adana'da, "Tarımsal Üretimde Teknoloji Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Adana'da, "Tarımsal Üretimde Teknoloji Kullanımı" konulu seminer düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yumurtalık Meslek Yüksekokulu ile Yumurtalık Ziraat Odası iş birliğinde Nazmi Tekelioğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde çiftçilere, Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz ile drone ilaçlama firması yetkilileri bilgiler aktardı.

Seminere Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Hülya Saygı, akademisyenler, öğrenciler ve çiftçiler katıldı.???????

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Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Odası, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da, çiftçilere tarımsal üretimde teknoloji kullanımı anlatıldı - Son Dakika


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