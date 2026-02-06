Adana'da Deprem Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Deprem Anma Töreni

Adana\'da Deprem Anma Töreni
06.02.2026 06:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

ADANA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümündeki anma etkinliği, afette 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup, duaların edildiği anma etkinliğinde vatandaşlar, yaşamını yitiren yakınları için gözyaşları içerisinde karanfil bırakıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'ncü yıl dönümünde yıkıma uğrayan şehirlerden Adana'da, saatler 04.17'yi gösterdiğinde anma etkinliği düzenlendi. 96 kişiye mezar olan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın alanında gerçekleşen anma etkinliğine tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yakınlarını kaybedenler katıldı.

Tahliye edilmesinin hemen ardından Adana'ya gelen Karalar, havalimanından ayrıldıktan sonra Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanındaki anma törenine geldi. Törende konuşan Karalar, Adana'yı ve Adanalıları çok sevdiğini söyledi. Türkiye'nin depremde en riskli ülkelerden bir tanesi olduğunu belirten Karalar, Karataş ve Kozan'da deprem merkezi kuracaklarını dile getirdi. Depremden sonra vatandaşların ilk olarak sokağa çıkıp araçlarına bindiğini ve bu nedenle trafiğin kilitlenerek iş makinelerinin enkaz yerlerine ulaşamadığını aktaran Karalar, "Her mahallede parklar var, açık alanlar var. Oralara toplanalım. Çünkü ne kadar hızlı müdahale edilirse depremde, o kadar can kurtarılır. Yıkılan 11 binanın enkaz başında günlerce kaldım, hepsinde müthiş bir kum yığını. Bunlar çok eski yapılardı. Yeni binalarda çok önem gösteriyoruz" diye konuştu.

Karalar ayrıca Alpargün Apartamı'nında hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi olması durumunda buraya anıt alan yapılabileceğini de sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından depremde ölenlerin anısına alana karanfil bırakıldı. Anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Deprem, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Deprem Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

07:01
Ses kaydı ortaya çıktı Putin’den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
Ses kaydı ortaya çıktı! Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş
06:42
6 Şubat depremlerinin 3’üncü yılı Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılı! Kalbimizdeki acı hiç dinmeyecek
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 07:19:27. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Deprem Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.