Adana\'da Deprem Anma Töreni

ADANA'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümündeki anma etkinliği, afette 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup, duaların edildiği anma etkinliğinde vatandaşlar, yaşamını yitiren yakınları için gözyaşları içerisinde karanfil bırakıldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'ncü yıl dönümünde yıkıma uğrayan şehirlerden Adana'da, saatler 04.17'yi gösterdiğinde anma etkinliği düzenlendi. 96 kişiye mezar olan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın alanında gerçekleşen anma etkinliğine tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yakınlarını kaybedenler katıldı.

Tahliye edilmesinin hemen ardından Adana'ya gelen Karalar, havalimanından ayrıldıktan sonra Alpargün Apartmanı'nın enkaz alanındaki anma törenine geldi. Törende konuşan Karalar, Adana'yı ve Adanalıları çok sevdiğini söyledi. Türkiye'nin depremde en riskli ülkelerden bir tanesi olduğunu belirten Karalar, Karataş ve Kozan'da deprem merkezi kuracaklarını dile getirdi. Depremden sonra vatandaşların ilk olarak sokağa çıkıp araçlarına bindiğini ve bu nedenle trafiğin kilitlenerek iş makinelerinin enkaz yerlerine ulaşamadığını aktaran Karalar, "Her mahallede parklar var, açık alanlar var. Oralara toplanalım. Çünkü ne kadar hızlı müdahale edilirse depremde, o kadar can kurtarılır. Yıkılan 11 binanın enkaz başında günlerce kaldım, hepsinde müthiş bir kum yığını. Bunlar çok eski yapılardı. Yeni binalarda çok önem gösteriyoruz" diye konuştu.

Karalar ayrıca Alpargün Apartamı'nında hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi olması durumunda buraya anıt alan yapılabileceğini de sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından depremde ölenlerin anısına alana karanfil bırakıldı. Anma etkinliği, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.