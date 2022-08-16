SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ, ESKİ SEVGİLİSİNİN ALT KOMŞUSU TARAFINDAN VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ADANA'da eski sevgilisi Elvan K.?nin (22) evinin önünde hafif ticari araçla beklerken tabancayla vurularak öldürülen Necati Ersönmez'in (23), genç kadının alt komşusu Anıl Mert Lokmacı (28) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Lokmacı'nın, sokakta bağırdığı ve pompalı tüfekle havaya ateş açtığı için Ersönmez'i tabancayla vurduğu belirtildi.

Olay, 26 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Durmuş Ü. (31) ile buluşan Necati Ersönmez, 01 FFY 27 plakalı hafif ticari aracıyla gezintiye çıktı. İçki içtikten sonra Ersönmez, eski sevgilisi Elvan K.?yi görmek istediğini söyledi. Durmuş Ü. ile birlikte Elvan K.?nin evinin önüne giden Ersönmez, iddiaya göre, sokakta bağırıp, araçtaki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir süre sonra silahlı saldırıya uğrayan Ersönmez, başından ağır yaralandı. Arkadaşının yaralandığını gören Durmuş Ü., yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek, yardım istedi. Ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Ersönmez, 3 Ağustos günü yaşamını yitirdi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı Elvan K.?nin alt komşusu Anıl Mert Lokmacı'nın yaptığını, cep telefonuyla sokağa çağırdığı arkadaşları Halit Sunme (26), Onur Yavuzkaçar (34) ve Mehmet Seven (25) ile birlikte motosikletle kaçtıklarını saptadı. Ekipler, şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. 12 Ağustos'ta özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Lokmacı, ifadesinde, sokaktaki sesten rahatsız olduğu ve pompalı tüfekle ateş açtığı için Ersönmez'i vurduğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Mert Lokmacı, Halit Sunme, Onur Yavuzkaçar ve Mehmet Seven, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)