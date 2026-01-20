Adana'da Fuhuş Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Adana'da Fuhuş Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

20.01.2026 10:19
Masaj salonlarında fuhşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 15 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

ADANA'da masaj salonu ve spa merkezlerinde çalıştırdıkları 12 kadını fuhşa zorladığı belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Mağdur kadınlar kurtarılırken, Şüphelilerden 14'ü ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte işlettikleri masaj salonu ve spa merkezlerinde fuhuş yaptırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4'ü kadın 15 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Öte yandan fuhşa zorlandığı öne sürülen 12 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen paraların bulunduğu 23 banka hesabı ile lüks cipe de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

10:44
