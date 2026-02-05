Adana'da Hırsızlık Kamerada - Son Dakika
Adana'da Hırsızlık Kamerada

05.02.2026 19:17
Adana'da bir iş yerinden 6 cep telefonu çalındı, hırsız güvenlik kamerasında görüntülendi.

Adana'da bir iş yerine giren hırsızın 6 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yunus Emre Güngör, sabah iş yerine geldiğinde mağazasındaki 6 cep telefonunun çalındığını fark etti.

Güngör'ün ihbarı üzerine iş yerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin iş yerinin penceresindeki demiri kırarak içeri girdiğini ve ikinci el cep telefonlarını çaldığını tespit etti.

Polis, henüz kimliği belirlenmeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin iş yerindeki cep telefonlarını çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

