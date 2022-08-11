Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı

11.08.2022 04:03

Adana'da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi.

Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y kullandığı yabancı plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu konumunda bulunan M.Y ve F.Y'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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