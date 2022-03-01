Adana'da "Niloya, Sürpriz Yumurta Müzikali" sahnelendi - Son Dakika
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Adana'da "Niloya, Sürpriz Yumurta Müzikali" sahnelendi

01.03.2022 11:38
Adana'da "Niloya, Sürpriz Yumurta Müzikali" sahnelendi

Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşları Tospik ile Mete'nin yer aldığı "Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali" Adana'nın Ceyhan ilçesinde izleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakterlerinden Niloya ve arkadaşları Tospik ile Mete'nin yer aldığı "Niloya Sürpriz Yumurta Müzikali" Adana'nın Ceyhan ilçesinde izleyiciyle buluştu.

Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Niloya ve arkadaşlarının doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ile öğretici mesajlar veren müzikali çocuklar ebeveynleriyle izledi.

Özel sahne dekorları, kostümleri ve eğlenceli şarkılarıyla iki seans halinde sahnelenen müzikalde, çocuklar, müzik ile şarkılarla eğlenceli vakit geçirdi.

Gösteri sonunda çocukları selamlayan Niloya ve arkadaşları uzun süre alkışlandı.

Adana'da Niloya, Sürpriz Yumurta Müzikali sahnelendi
Adana'da Niloya, Sürpriz Yumurta Müzikali sahnelendi

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Türkiye, Yumurta, Adana, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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