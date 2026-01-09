Adana\'da Otoyolda Kaza: 2 Yaralı

Adana'da otoyolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gece yağan yağmur nedeniyle sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü ve yanındaki yolcuyu araçta sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldıran yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA