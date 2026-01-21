Adana'da Restoran Sahibine Silahlı Saldırı: 12 Gözaltı, 10 Tutuklama - Son Dakika
Adana'da Restoran Sahibine Silahlı Saldırı: 12 Gözaltı, 10 Tutuklama

21.01.2026 10:16
Adana'da restoranda vurulan Cengiz Durmaz'ın cinayetiyle ilgili 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restoran sahibinin iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'ın (57) 29 Kasım 2025'te tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta Edirne'de yakalanan cinayet zanlısı D.E.A. (17) ve beraberindeki Yusuf Ali B. (25) Adana'ya getirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.E.A'nın kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin de yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler Mehmet Y, Uğur C, Ş.D. (16), Muhammed Enes B. (19), Celilhan K. (21), Muhammet A. (22), Hikmet Y. (23), Mert Can Ö. (25), Umut U. (25) ve Veysel G'yi (26) yakalayan ekipler, suç aleti tabancayı da adreslerden birinde ele geçirdi.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Bu arada, gözaltındaki zanlılardan Mert Can Ö'nün 23 Kasım 2025'te kentteki bir barda çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralandığı ve maktul Cengiz Durmaz'ın oğlu Muhammet Enes D'nin (25) de silahı kullanan Resul H'nin (23) saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle bu kişiyle birlikte yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Mehmet Y, savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Uğur C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Olay

Merkez Çukurova ilçesindeki bir restoranda 29 Kasım 2025'te iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açılmış, ağır yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne'de olduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen cinayet zanlısı D.E.A. ile beraberindeki Yusuf Ali B. 17 Ocak'ta saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA

