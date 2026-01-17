Adana'da Şalgam Talebi Artıyor - Son Dakika
Adana'da Şalgam Talebi Artıyor

Adana\'da Şalgam Talebi Artıyor
17.01.2026 09:36
Soğuk havayla birlikte Adana şalgamı satışları arttı; sağlıklı özellikleri nedeniyle tercih ediliyor.

Adana'da havaların soğumasıyla birlikte doğal antioksidan içeren şalgam suyu satışlarında artış yaşandı. Şalgam, sofralarda öne çıkan içecekler arasında yer aldı.

Türkiye'nin soğuk hava dalgasına girdiği bu günlerde, kendine has aroması, sağlığa olan sayısız faydası ve kış aylarında daha fazla tercih edilmesiyle şalgamın satışı arttı. Özellikle kış aylarında tüketimi yükselen Adana Şalgamı, Avrupa başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Üretim ve ihracat potansiyeliyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan şalgamda, artan taleple birlikte üreticilerin mesaisi de yoğunlaştı.

Siyah havuç ve özel maya hamuru ile üretiliyor

Siyah havuç kullanılarak ve laktik asit fermantasyonu ile üretilen Adana şalgamı hem kendine özgü lezzeti hem de insan sağlığına olan faydaları sebebiyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

"Antosiyanin bakımından zengin"

İHA muhabirine konuşan Büyük Usta & Serfressh Şalgam firmasında görev yapan Gıda Mühendisi Evren Şekeroğlu, şalgamın fermente bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Adana şalgamı fermantasyon sonucu üretilen bir içecek. İnsan sağlığı açısından yararlı bakteriler barındıran, vitamin ve minerallerle zengin bir üründür. Antosiyanin bakımından zengindir. Laktik asit içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Antosiyanin de bağışıklığı desteklemeye yardımcı olan bir bileşendir" dedi.

"Kalite standartlarından ödün vermiyoruz"

Şekeroğlu, kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyici ürünlere yönelimin şalgam talebini artırdığını belirterek, "Bu talebe yetişebilmek için kalite standartlarından ödün vermeden, doğal ve geleneksel yöntemlerle üretim yapıyoruz. Son ürünün kaliteli olabilmesi için kaliteli ham madde kullanmak gerekiyor. Biz de ekibimizle bu konuda titizlikle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde de ilgi arttı"

Özellikle pandemi döneminde şalgama ilginin yükseldiğini hatırlatan Şekeroğlu, "Antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklık sistemini desteklediği için hastalığa yakalanma sıklığını azaltmaya, hastalığı daha kolay atlatmaya yardımcı olabilir" diye konuştu.

"Her öğünün yanında öneriyoruz"

Her öğünde şalgam suyunun tüketilmesi gerektiğini belirten Evren Şekeroğlu, "Adana şalgamı sofralardan eksik olmaması gereken bir ürün. Tüketicilerimize de her öğünün yanında, sağlıklı bir içecek olan şalgam tüketmelerini öneriyoruz" dedi. - ADANA

